Сергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) дают Москве возможность привлекать в экономику города дополнительные инвестиции, а также создавать десятки тысяч новых рабочих мест. Об этом в рамках интервью телеканалу РБК на ПМЭФ-2024 рассказал Сергей Собянин.

По его мнению, "бум" инвестиций в столицу объясняется именно проведением данной программы. Мэр отметил, что в настоящее время в городе реализуются те проекты КРТ, которые оказывают положительное влияние на экономику города и его население.

Собянин также напомнил, что был принят федеральный закон, посвященный КРТ. Он позволил властям столицы обращаться к владельцам подходящих под программу территорий, чтобы они оказывали городу поддержку при строительстве жилых зданий, спортивных и культурных объектов, промышленных предприятий, офисов и технопарков.

Мэр подчеркнул, что город необходимо обустраивать таким образом, чтобы он становился комфортным для всех его жителей. Москва непрерывно развивается, что влечет за собой рост ее населения и вместе с тем нагрузки на транспортную систему. Собянин обратил внимание на важность дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, а также социальной сферы и прочих сегментов экономики столицы.

"Чтобы можно было спокойно ездить, чтобы была хорошая экология, чтобы город радовал людей. Вот, собственно, это и есть главный принцип настоящего и будущего города", – подчеркнул глава столицы.

Ранее сообщалось, что по решению Собянина новый современный жилой квартал появится на Мосфильмовской улице в Раменках. Мэр уточнил, что площадь запланированной к комплексному развитию территории составляет 2,94 гектара. На участке также будет построена школа, в которой смогут обучаться до 200 детей, и детский сад на 100 мест.

