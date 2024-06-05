05 июня, 11:29Город
Город выставил на торги право на КРТ в бывшей промзоне Карачарово
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Прием заявок стартовал на торгах на право реорганизации участков бывшей промзоны Карачарово в Москве. Заявки принимаются до 5 июля, а аукцион пройдет 15 июля, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Началась заявочная кампания на право комплексного развития двух участков бывшей промзоны Карачарово общей площадью почти 4,5 гектара. Инвестор, которого определят по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловой квартал", – отметил он.
Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест.
Участки находятся в части производственной зоны № 24 Карачарово. В настоящее время там располагаются офисы, склады и другие устаревшие объекты.
"В рамках проекта на площадках запланировано строительство 50 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Победитель построит там спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также футбольное поле. В частности, на территории бывшей промзоны возведут торговый центр, гостиницу, офисы и отделения банков.
Ранее прием заявок на участие в аукционе на право комплексного развития территории в Бескудниковском районе начался в Москве. Они принимаются до 8 июля, аукцион пройдет 16 июля. Начальная цена права на реорганизацию участка составляет 30,51 миллиона рублей. Здесь планируется сделать гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, магазины и рестораны.
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