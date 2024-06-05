Город выставил на торги право на КРТ в бывшей промзоне Карачарово

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прием заявок стартовал на торгах на право реорганизации участков бывшей промзоны Карачарово в Москве. Заявки принимаются до 5 июля, а аукцион пройдет 15 июля, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Началась заявочная кампания на право комплексного развития двух участков бывшей промзоны Карачарово общей площадью почти 4,5 гектара. Инвестор, которого определят по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловой квартал", – отметил он.

Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест.

Участки находятся в части производственной зоны № 24 Карачарово. В настоящее время там располагаются офисы, склады и другие устаревшие объекты.

"В рамках проекта на площадках запланировано строительство 50 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости", – сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Победитель построит там спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также футбольное поле. В частности, на территории бывшей промзоны возведут торговый центр, гостиницу, офисы и отделения банков.

Ранее прием заявок на участие в аукционе на право комплексного развития территории в Бескудниковском районе начался в Москве. Они принимаются до 8 июля, аукцион пройдет 16 июля. Начальная цена права на реорганизацию участка составляет 30,51 миллиона рублей. Здесь планируется сделать гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, магазины и рестораны.

