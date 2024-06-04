Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве одобрили планы строительства трех объектов сервисной и социальной инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По программе создания мест приложения труда инвесторы планируют возвести детский сад на 175 детей в районе Метрогородок, сервисный комплекс в районе Внуково на Боровском шоссе и сервисный центр в районе Солнцево рядом со станцией Солнечная четвертого Московского центрального диаметра.

По словам мэра, в общей сложности будет создано около 1,4 тысячи рабочих мест.

"За четыре года программа охватила почти все районы города. Мы заключили больше 100 соглашений с инвесторами", – отметил Собянин.

Он добавил, что благодаря возведенной ими недвижимости практически во всех отраслях экономики Москвы появится свыше 215 тысяч новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что свыше 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ). Всего по программе КРТ предлагается построить более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости – производства, общественно-деловые и социальные объекты. В результате реализации проектов для москвичей станет доступно свыше 763 тысяч рабочих мест.

До этого в Москве заработал портал программы КРТ. Там граждане могут получить актуальную информацию о реализации программы, посмотреть ее статистику и механизмы, а также перечень и карту проектов.

