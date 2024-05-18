Собянин: Москва привлекла инвесторов для комплексного развития еще 6 площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва привлекла инвесторов для комплексного развития еще 6 территорий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Две из них находятся на северо-западе столицы и по одной – в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке города. Сейчас на территориях находятся старые склады, автостоянки и ветхие постройки. Инвесторы возведут больше 2,4 миллиона "квадратов" недвижимости", – говорится в его публикации.

Мэр отметил, что на площадках разместятся объекты общественно-деловой застройки. Реализация проектов позволит открыть более 31 тысячи рабочих мест, добавил Собянин.

Он напомнил, что торги на право реорганизации участков бывших промзон проходят в столице с 2020 года.

Ознакомиться со списком таких территорий можно на Инвестиционном портале. Он полезен правообладателям недвижимости и девелоперам. Онлайн-сервис также доступен на сайте с информацией о программе.

Собянин обратил внимание, что в настоящее время на стадиях проработки находятся 228 проектов. Общая площадь территорий составляет почти 2,7 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что инвесторы и городские операторы начали реализацию 13 проектов КРТ на севере столицы. Заммэра Владимир Ефимов уточнил, что на общей площади более 250 гектаров возведут свыше 6,3 миллиона "квадратов" недвижимости – жилье, социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты. В результате появится 67,7 тысячи рабочих мест.

