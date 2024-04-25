Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках программы комплексного развития территории в Даниловском районе специалисты возведут еще один современный сбалансированный городской квартал. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Работы пройдут на территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической, которые находятся рядом со станцией метро "Павелецкая" и Павелецким вокзалом.

Строители возведут жилье, социальные и общественно-деловые объекты, в которые войдут образовательный комплекс со школой и детским садом, инновационный образовательный колледж, а также гостиница с физкультурно-оздоровительным комплексом, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны.

Градоначальник уточнил, что площадку вокруг них благоустроят и проведут работы по обновлению улично-дорожной сети.

Помимо этого, мэр напомнил, что в данный момент в Москве реализуются 77 проектов комплексного развития территорий, в результате которых создадут свыше 196 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин сообщал о планах обновления пяти крупных общественных пространств на западе Москвы. По его словам, работы будут проходить в районах Крылатское, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Фили-Кунцево, а также Тропарево-Никулино.

В Ново-Переделкине, например, построят спортивный кластер и обустроят новые детские игровые зоны. На территории появится скейтпарк с трамплинами, памп-трек, а также площадка с бетонным боулом для катания и выполнения трюков, добавил мэр.

