Больше 250 га реорганизуют на севере столицы по программе комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Инвесторы и назначенные городом операторы начали реализацию 13 проектов редевелопмента на севере столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на общей площади свыше 250 гектаров возведут более 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости – жилье, необходимую социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты. В результате появится 67,7 тысячи рабочих мест.

В частности, планируется построить порядка 3,7 миллиона квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, почти 1,7 миллиона квадратных метров общественно-деловых зданий и около миллиона квадратных метров производственных объектов.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман сообщил, что проекты комплексного развития территорий на севере города учитывают создание необходимой москвичам инфраструктуры.

Он рассказал, что там появится восемь детских садов для 1,5 тысячи воспитанников, семь школ на 3,8 тысячи учеников, две школы искусств, семь спортивных комплексов общей площадью 37,6 тысячи квадратных метров, а также офисы, паркинги, медицинские центры, торговые и другие объекты.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в данный момент в Москве реализуются 77 проектов комплексного развития территорий, в результате которых создадут свыше 196 тысяч рабочих мест.

В рамках программы комплексного развития территории в Даниловском районе специалисты возведут еще один современный сбалансированный городской квартал. Работы пройдут на территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической, которые находятся рядом со станцией метро "Павелецкая" и Павелецким вокзалом.