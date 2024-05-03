Три проекта КРТ реализуют на части бывшей промзоны Грайвороново

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На участках бывшей промзоны Грайвороново появится современное городское пространство с жильем, объектами инфраструктуры и рабочими местами. Проекты реализуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Там планируется возвести более 430 тысяч квадратных метров жилья, включая около 186 тысяч квадратных метров для целей программы реновации и других городских нужд. Также в рамках проектов возведут свыше 178 тысяч квадратных метров промышленных и около 142 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Один из проектов уже реализует правообладатель ООО "Спустник-МС" в Нижегородском районе. На участке площадью 3,57 гектара он построит почти 50 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости, говорится в материале.

Еще два проекта реализуют в Рязанском районе, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Участок площадью 16,27 гектара реорганизуют назначенные городом операторы, территорию площадью свыше 22,5 гектара обустроит инвестор, которого определят по итогам торгов.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что жилье по программе реновации возведут в Рязанском районе. Там планируют расселить 72 дома, благодаря чему 14 тысяч человек получат новое жилье.

В рамках реализации проектов на участках бывшей промзоны появятся образовательные учреждения, включая школы и детские сады, два спортивных комплекса, логистический, торговый центры, офисы, кафе, рестораны и другие объекты, сказано в сообщении.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Даниловском районе. Работы пройдут на территории между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической, которые находятся рядом со станцией метро "Павелецкая" и Павелецким вокзалом. Строители возведут жилье, социальные и общественно-деловые объекты.

