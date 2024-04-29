Шесть участков реорганизуют по программе КРТ в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть участков с объектами незавершенного строительства реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) на севере, западе, юго-западе, юго-востоке и северо-востоке Москвы. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к реорганизации шести участков общей площадью более 126 гектаров, на которых находятся в том числе недостроенные объекты, простоявшие десятки лет", – уточнил он.

Общая площадь застройки должна составить примерно 4,4 миллиона "квадратов". Благодаря этому, по словам Ефимова, в столице появятся еще 48 тысяч рабочих мест. Заммэра уточнил, что два из участков расположены в САО, а остальные – в ЗАО, ЮЗАО, ЮВАО и СВАО. Там возведут не только школы, детские сады и жилые сооружения, но и коммерческую недвижимость, а также производства.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на участках планируется возвести около 2,5 миллиона квадратных метров жилых объектов. Из них – свыше 165 тысяч квадратных метров будут отведены для реновации и других городских нужд.

"Свыше 1,8 миллиона квадратных метров займет общественно-деловая недвижимость и почти 70 тысяч "квадратов" – современные производства", – сказал Гаман.

Ранее глава департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов уточнял, что в Можайском районе Москвы выставили на торги помещение спортивного назначения. Общая площадь объекта превышает 2,2 тысячи квадратных метров. Аукцион состоится 28 мая.