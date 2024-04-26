В Даниловском районе Москвы построят жилье, гостиницу и колледж

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в Даниловском районе столицы преобразуют три участка, общая площадь которых составила 9,37 гектара. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Владимир Ефимов.

Работы пройдут по поручению Сергея Собянина, который накануне сообщил о принятом решении возвести еще один современный сбалансированный городской квартал на юге столицы. По его словам, площадку вокруг них благоустроят и проведут работы по обновлению улично-дорожной сети.

"На них построят современный городской квартал, где появится почти 257,8 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта превысят 98 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,5 миллиарда рублей", – процитировали Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что по завершению всех работ для москвичей появятся около 3,4 тысячи рабочих мест. Ответственным за выполнение данной задачи назначили оператора КРТ.

Уточняется, что участки расположились между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической, которые находятся рядом со станцией метро "Павелецкая" и Павелецким вокзалом.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в течение семи лет на этих участках построят свыше 163 тысяч "квадратов" жилых объектов и около 94 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в которые войдут офисы, магазины, кафе и рестораны, а также гостиница на тысячу номеров со спортивным центром.

Помимо этого, специалисты возведут на территории образовательный комплекс, состоящий из детского сада на 350 воспитанников и школы на 700 учащихся, а также инновационный образовательный колледж для 1,75 тысячи студентов.

Ранее Ефимов рассказал, что по программе КРТ реорганизуют два участка в Южном Бутове. Он отметил, что в реализацию проекта инвестируют 106 миллиардов рублей. Благодаря строительству новых объектов в городе появятся более 4 тысяч новых рабочих мест.