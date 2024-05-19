19 мая, 14:21Город
Сервис проверки участков по КРТ заработал на инвестпортале
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На московском инвестиционном портале заработал новый сервис проверки нахождения участков в границах территорий, подлежащих комплексному развитию территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"С помощью нового сервиса каждый желающий может самостоятельно получить информацию о нахождении земельного участка в границах КРТ", – цитируют заммэра на портале мэра и правительства Москвы.
Благодаря сервису правообладатели земли и недвижимости, девелоперские компании и заинтересованные граждане оперативно проверят статус участка и примут решение о вхождении в проект редевелопмента.
Все желающие могут воспользоваться новой услугой. Необходимо найти вкладку "Информационные сервисы" на инвестпортале, авторизоваться и пройти идентификацию. Далее в специальном поле ввести кадастровый номер участка или объекта капитального строительства для проверки его статуса.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что
пользователи могут ознакомится на сайте правительства Москвы с проектами КРТ, подготовленными для территорий. Горожане узнают виды и параметры планируемой застройки, а также срок реализации проекта.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва привлекла инвесторов для комплексного развития еще шести территорий. Две из них расположены на северо-западе столицы и по одной – в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке города.
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