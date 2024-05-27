Более 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего по программе КРТ предлагается построить более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости – производства, общественно-деловые и социальные объекты, в том числе школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и медучреждения. В результате реализации проектов для москвичей станет доступно свыше 763 тысяч рабочих мест, отметил Ефимов.

В материале указывается, что по программе КРТ в разных районах столицы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий появляются жилые кварталы, социальные и спортивные объекты, предприятия, логистические центры и технопарки.

Как уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, всего планируется возвести более 5,1 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств, а также свыше 19,5 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости. Это, по его словам, обеспечит районы современной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что портал программы КРТ заработал в Москве. Ефимов заявил, что там граждане могут получить актуальную информацию о реализации программы, посмотреть ее статистику и механизмы, а также перечень и карту проектов.

