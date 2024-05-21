Портал программы комплексного развития территорий заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал программы комплексного развития территорий (КРТ) krt.mos.ru заработал в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, на сайте можно получить всю актуальную информацию о реализации программы, узнать ее статистику и механизмы, а также перечень и карту проектов.

"Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам", – заявил Ефимов.

Заммэра добавил, что программа направлена на сбалансированное развитие столичных территорий. Так, на месте бывших заводов, складов и других не приносящих пользу объектов появляются современные жилые кварталы, а также высокотехнологичные предприятия со всей необходимой инфраструктурой – от благоустроенных парков до коммерческих и социальных учреждений.

"На сайте при помощи карты или списка можно найти подробные данные обо всех реализуемых и планируемых проектах редевелопмента", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель ведомства указал, что каждую такую площадку разместили на отдельной странице, где добавили не только параметры застройки, но размер и локацию территории. Поэтому найти нужный проект КРТ можно при помощи фильтра, отсортировав территории по статусу, местоположению или площади, сказал Гаман.

При этом отдельную информацию о самом механизме реорганизации площадок можно найти в отдельном блоке, подчеркнул он. В частности, пользователь может увидеть как состоявшиеся, так и планируемые мероприятия в рамках КРТ. Также посетители смогут увидеть границы участков на специальной кадастровой карте, заключил Гаман.

Ранее Ефимов сообщал, что на московском инвестиционном портале появился новый сервис проверки нахождения участков в границах территорий КРТ. Благодаря этому сервису пользователи смогут выяснить статус земельного участка и принять решение о вхождении в проект редевелопмента.

