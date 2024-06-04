04 июня, 15:37Город
Город выставил на торги право на проведение КРТ на Дмитровском шоссе
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прием заявок на участие в аукционе на право комплексного развития территории в Бескудниковском районе начался в Москве. Они принимаются до 8 июля, аукцион пройдет 16 июля, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"По проекту здесь появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи горожан. Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей", – подчеркнул он.
Участок находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Рядом с территорией располагаются Дмитровское шоссе и станция метро "Верхние Лихоборы". На сегодняшний день на участке находятся устаревшие объекты, автозаправка, автомойка и автосервис.
Начальная цена права на реорганизацию участка составляет 30,51 миллиона рублей.
Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор сможет возвести около 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Здесь планируется сделать гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, магазины и рестораны.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва привлекла инвесторов для комплексного развития еще шести территорий. Две из них расположены на северо-западе столицы и по одной – в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке города.
Новости часа: почти 2,5 млн кв м недвижимости построят в Москве по программе КРТ