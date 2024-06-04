Город выставил на торги право на проведение КРТ на Дмитровском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на участие в аукционе на право комплексного развития территории в Бескудниковском районе начался в Москве. Они принимаются до 8 июля, аукцион пройдет 16 июля, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По проекту здесь появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи горожан. Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей", – подчеркнул он.

Участок находится по адресу Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. Рядом с территорией располагаются Дмитровское шоссе и станция метро "Верхние Лихоборы". На сегодняшний день на участке находятся устаревшие объекты, автозаправка, автомойка и автосервис.

Начальная цена права на реорганизацию участка составляет 30,51 миллиона рублей.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, инвестор сможет возвести около 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Здесь планируется сделать гостиничный комплекс на 250 номеров, спортивные и торговые центры, отделения банков, магазины и рестораны.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва привлекла инвесторов для комплексного развития еще шести территорий. Две из них расположены на северо-западе столицы и по одной – в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке города.

