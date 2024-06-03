Участок в Нагатино-Садовниках реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок в Нагатино-Садовниках реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Участок площадью 4,44 гектара расположен по адресу улица Садовники, владение 11", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В Нагатино-Садовниках возведут жилой квартал, в котором создадут 71 тысячу квадратных метров разной недвижимости. В развитие площадки инвестировали порядка 11 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в более чем в 210 миллионов рублей. На участке создадут не менее 480 рабочих мест, подчеркнул заммэра.

У площадки хорошая транспортная доступность, она находится рядом со станцией метро "Коломенская". Сейчас на территории размещены автосервисы, склады, автомойка, шиномонтаж, офисы, неэксплуатируемое здание и другие устаревшие объекты.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках реорганизации на территории возведут 59,76 тысячи квадратных метров комфортного жилья для участников программы реновации. На участке также появятся объекты общественно-деловой недвижимости.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в Нагатино-Садовниках планируется расселить около пяти тысяч жителей 22 домов по реновации. Всего в ЮАО в программу включено 378 зданий, в которых проживают 82,3 тысячи людей.

Ранее Гаман рассказал, что на участке бывшей промзоны Теплый Стан построят свыше 158 000 квадратных метров недвижимости в рамках КРТ. На территории появятся офисы, магазины и производственные комплексы.

