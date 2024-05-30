Два технопарка построят в Ясеневе по программе КРТ

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В рамках комплексного развития территории бывшей промзоны в Ясеневе будут построены два производственных комплекса с технопарками. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал mos.ru.

По словам Ефимова, их общая площадь составит 27,4 тысячи квадратных метров. Заммэра отметил, что проект планировки на участке уже утвержден.

На этой территории в рамках программы КРТ будет создан современный производственно-деловой квартал. Планируется построить пять многофункциональных комплексов, которые займут 112,2 тысячи квадратных метров. В них разместят офисы, предприятия общественного питания, магазины и спортивные объекты.

"Проект реализует инвестор, определенный по результатам торгов, – это девелопер из Архангельска, договор с которым подписан на 10 лет. В результате в Ясеневе появится свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются почти в 17 миллиардов рублей", – рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Ранее Ефимов рассказал, что в рамках КРТ в Савеловском районе будет создано новое деловое пространство. В настоящий момент на территории площадью 3,49 гектара на Вятской улице (владение 41а) располагаются устаревшие объекты. Скоро там возведут общественно-деловые здания, которые займут более 52 тысяч "квадратов".