Собянин: заброшенные участки благодаря проектам КРТ принесут пользу москвичам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Площадь проектов комплексного развития территорий в Москве увеличилась до 3,1 тысячи гектаров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, с начала года количество проектов комплексного развития территорий может выросло до 236. При этом инвестиции в них достигнут порядка 17,3 триллиона рублей. Благодаря новым проектам в городе появится свыше 763 тысяч рабочих мест.



Таким образом, как утверждает мэр Москвы, в ближайшее время заброшенные и неэффективно используемые земельные участки будут приносить пользу жителям столицы. Например, в рамках проектов инвесторы построят кварталы с жилыми домами, обустроят объекты социальной, общественно-деловой инфраструктуры.



В связи с этим градоначальник напомнил о запуске онлайн-сервиса, который позволяет проверить по кадастровому номеру расположение участка в границах КРТ, предоставляет набор связанной с проектом документации.



Сервис интегрирован в сайт krt.mos.ru, где можно узнать полную информацию о самой программе. Это может заинтересовать инвесторов, правообладателей недвижимости в границах КРТ и простых жителей столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва привлекла инвесторов для комплексного развития еще шести территорий. Две из них расположены на северо-западе столицы и по одной – в Зеленограде, на западе, северо-востоке и юго-востоке города.

