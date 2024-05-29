Новое деловое пространство появится в Савеловском районе по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новое деловое пространство обустроят в Савеловском районе в рамках реализации программы комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, на территории в 3,49 гектара на Вятской улице (владение 41а) сейчас расположены устаревшие объекты. Скоро там возведут общественно-деловые объекты площадью более 52 тысяч "квадратов".

"Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 16,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – более чем в 510 миллионов рублей. В результате будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест", – уточнил он.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на участке появятся офисы, банки, кафе и рестораны, спортивные и развлекательные центры. На территории также запланированы работы по благоустройству, добавил он.

Ранее Ефимов рассказал, что свыше 3,1 тысячи гектаров земли реорганизуют в Москве по программе комплексного развития территорий.

Там предлагается построить более 24,6 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости – производства, общественно-деловые и социальные объекты, в том числе школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и медучреждения.

