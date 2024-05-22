На северо-востоке Москвы в Ростокине построят технопарк, спорткомплекс и гостиницу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город заключил с инвестором договор о комплексном развитии территории в Ростокине на северо-востоке Москвы. Там появятся современные общественно-деловые объекты, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Компания реорганизует участок площадью свыше пяти гектаров и возведет там общественно-деловую недвижимость. Инвестиции в развитие площадки составят около 41,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 1,2 миллиарда рублей", – отметил он.

Благодаря программе КРТ в районе появится не менее 3 тысяч рабочих мест.

Территория находится по адресу проспект Мира, владение 220А, улица Бажова, владения 17, 28–30, Будайский проезд, владение 11. В течение 8 лет там возведут деловой квартал, общая площадь которого составит до 190 тысяч квадратных метров.

"В него войдет гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров, административно-деловое здание со спорткомплексом, технопарк, а также офисы, магазины, рестораны и кафе", – сказал руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Ранее Ефимов рассказал о реорганизации участка в районе Покровское-Стрешнево. Договор с компанией "Вива Холдинг" подписан на 4 года: за это время на территории должны возвести общественно-деловые объекты площадью примерно 35 тысяч "квадратов". По словам Гамана, на участке появятся культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины.

