Собянин рассказал о строительстве современного городского квартала в Южном Бутово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Еще один современный городской квартал появится в Южном Бутове. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новые жилые дома и другие объекты будут построены вдоль Остафьевского шоссе между улицами Степана Эрьзи и Барышевская Роща. Так, на площади 25,19 гектар возведут медцентр, образовательный комплекс со школой на 1 300 учеников и детским садом для 300 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный комплекс с гаражом на 350 автомобилей.

Кроме того, специалисты приведут в порядок прилегающую территорию, в том числе сделают для жителей столицы комфортные дороги.

При этом, как утверждает мэр, благодаря этому проекту в городе появится более 920 дополнительных рабочих мест.

"Это все сделает новый квартал самодостаточным – здесь можно будет с комфортом жить и работать", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что сейчас в Москве реализуются 77 проектов комплексного развития территорий, в результате которых создадут свыше 196 тысяч рабочих мест. Так, в Даниловском районе специалисты возведут еще один современный сбалансированный городской квартал.

