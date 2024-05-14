Участок в Покровском-Стрешневе реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участок в районе Покровское-Стрешнево, расположенный в Полесском проезде, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Он рассказал, что городские власти уже заключили договор о КРТ с инвестором "Вива Холдинг", входящим в ГК "ПИК". Общие инвестиции в проект составят почти 8,2 миллиарда рублей – фирма сможет реорганизовать 1,14 гектара земли и построить тут коммерческую недвижимость.

Также застройщику нужно будет возвести и передать столице помещения для Московского метрополитена площадью 375 квадратных метров и обеспечить свободный проход до станции МЦД-2 Щукинская. Территория расположена неподалеку от одноименной станции метро и Волоколамского шоссе.



"Ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта оценивается в 344 миллиона рублей. Благодаря реорганизации площадки появится более 850 рабочих мест", – добавил Ефимов.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сказал, что договор с компанией подписан на 4 года – за это время здесь должны возвести общественно-деловые объекты площадью примерно 35 тысяч "квадратов".

"На участке появятся культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины", – указал он.

По словам руководителя направления коммерческой недвижимости компании "Вива Холдинг" Антона Валявина, проект объекта создадут с учетом запросов рынка и новейших тенденций. В частности, новый комплекс не только впишется в существующую застройку района, но и определит его ближайшее будущее, уверен он.

О планах возвести общественно-деловой комплекс на владении 16 в Полесском проезде стало известно в марте 2023 года. Тогда общие инвестиции в проект оценивались в 3,7 миллиарда рублей.

Начальная цена на право реорганизации территории составляла 11,37 миллиона рублей, однако в ходе торгов она выросла в 14 раз и достигла более 161 миллиона рублей.

