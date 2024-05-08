В Москве создадут почти 200 тысяч рабочих мест благодаря программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 200 тысяч рабочих мест создадут в Москве по программе комплексного развития территорий. В настоящее время в столице реализуются 77 проектов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По программе комплексного развития территорий инвесторы и назначенные городом операторы реорганизуют участки общей площадью более тысячи гектаров. Они построят около 8,5 миллиона квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости", – подчеркнул он.

В разных районах города на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий строят современные жилые и деловые кварталы, социальные и спортивные объекты, а также новые производства, логистические центры и технопарки.

Самый крупный проект появится в районе Беговом. Там возведут около миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости. В результате на построенных объектах смогут работать 24,8 тысячи человек.

"В ходе реорганизации еще двух крупных площадок в Печатниках и Южном Тушине планируется создать 18,5 тысячи и 15 тысяч рабочих мест соответственно", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что инвесторы и городские операторы начали реализацию 13 проектов КРТ на севере столицы. Ефимов уточнил, что на общей площади более 250 гектаров возведут свыше 6,3 миллиона "квадратов" недвижимости – жилье, социальную и деловую инфраструктуру, производственные объекты. В результате появится 67,7 тысячи рабочих мест.

