Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Раменках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый современный жилой квартал появится на Мосфильмовской улице в Раменках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, площадь запланированной к комплексному развитию территории составляет 2,94 гектара. На участке также построят школу, рассчитанную на 200 учеников, и детский сад на 100 мест.

"Проведем работы по благоустройству территории и развитию улично-дорожной сети", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что благодаря строительству жилого квартала в Москве появится более 300 рабочих мест, а горожане смогут трудоустроиться рядом с домом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за счет реализации КРТ включенные в программу земельные участки вновь начнут приносить пользу москвичам.

Мэр также напомнил о запуске онлайн-сервиса, предназначенного для проверки расположения участка в границах КРТ по кадастровому номеру. Кроме того, при запросе пользователь сможет получить набор связанной с проектом документации.

