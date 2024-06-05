05 июня, 13:57Мэр Москвы
Собянин принял решение о комплексном развитии территории в Раменках
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новый современный жилой квартал появится на Мосфильмовской улице в Раменках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
По его словам, площадь запланированной к комплексному развитию территории составляет 2,94 гектара. На участке также построят школу, рассчитанную на 200 учеников, и детский сад на 100 мест.
"Проведем работы по благоустройству территории и развитию улично-дорожной сети", – отметил мэр.
Градоначальник добавил, что благодаря строительству жилого квартала в Москве появится более 300 рабочих мест, а горожане смогут трудоустроиться рядом с домом.
Ранее Сергей Собянин заявил, что за счет реализации КРТ включенные в программу земельные участки вновь начнут приносить пользу москвичам.
Мэр также напомнил о запуске онлайн-сервиса, предназначенного для проверки расположения участка в границах КРТ по кадастровому номеру. Кроме того, при запросе пользователь сможет получить набор связанной с проектом документации.
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