Более 150 км дорог построили в ТиНАО за последние четыре года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью свыше 150 километров возвели в ТиНАО с лета 2020 года. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров. В результате плотность улично-дорожной сети выросла на 50%", – отметил заммэра.

Приоритетными направлениями развития дорог в округе являются реконструкция основных магистралей, возведение их дублеров, формирование ключевых поперечных направлений и развитие улично-дорожной сети.

Четыре года назад в ТиНАО ввели в эксплуатацию первый дублер Калужского шоссе – автодорога Марьино – Саларьево, открыли два участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, движение по трассам М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна, Воскресенское – Каракашево – Щербинка, по Внуковскому шоссе.

В прошлом году здесь запустили автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево. Также специалисты построили путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакаду вдоль Варшавского шоссе и мост через реку Десну.

На сегодняшний день работа идет над дублером Калужского и Киевского шоссе – трассы Мамыри – Пенино – Шарапово, четвертым и пятым участками магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Как уточнил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, после их ввода в эксплуатацию завершится создание основного транспортного каркаса района.

Ранее сообщалось, что тоннель под 32-м километром МКАД на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) завершен почти на 80%. Его протяженность превысит 102 метра. Для возведения потребовалось почти 9 тысяч кубометров железобетонных конструкций. При этом площадь вентфасада превысила тысячу "квадратов".

