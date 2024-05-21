Тоннель под МКАД на южном участке МСД готов почти на 80%

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Тоннель под 32-м километром МКАД на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) завершен почти на 80%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе превышает 50%", – заявил заммэра.

Ефимов добавил, что протяженность шестиполосного тоннеля превысит 102 метра. Для его возведения потребовалось почти 9 тысяч кубометров железобетонных конструкций. При этом площадь вентфасада превысила тысячу "квадратов".

По его данным, рабочие возводили основные конструкции под защитным экраном, чтобы избежать перекрытия МКАД. Для этого им потребовалось 72 трубы, технологические насыпи и 384 сваи. В настоящее время рабочие устанавливают внутреннее электроснабжение сооружения. Для этого, добавил Ефимов, понадобится почти 2 километра электрокабеля.

"Для безопасной эксплуатации тоннеля предусмотрены системы вентиляции и пожаротушения в помещениях со специальным оборудованием, в системе освещения используют светодиодные светильники для повышения энергосбережения сооружения", – отметил руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.

Участок свяжет МСД с Варшавским шоссе и магистралью М-2 "Крым". Всего на этом направлении возведут свыше 12 километров автодорог, 4 эстакады, два тоннеля и мост через реку.

Ранее Ефимов рассказывал, что эстакада по основному ходу скоростного диаметра через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе готова почти на 70%. Ввод в строй этого участка откроет выезд машин на Варшавское шоссе и позволит пересекать железнодорожные пути.

