Собянин: в 50 районах Москвы обновили инженерные сети благодаря программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты установили новые инженерные сети в более 50 районах Москвы в рамках программы реновации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



По его словам, за последние четыре года для возведения новых домов специалисты газовых служб переложили 14 километров труб, отключив подачу топлива в отселенные пятиэтажки. При этом этот процесс осуществляется незаметно для жителей домов, которые не входят в программу реновации.



Также мэр рассказал, что газовщики проложили примерно 21 километр коммуникаций для подключения новостроек к сети отопления, сделали коммуникации водоснабжения и водоотведения, достигающие в длину 34 километра.



Кроме того, специалистам газовых служб удалось установить около 16,4 километра сетей отведения поверхностного стока и проложить 32,3 километра электросетей.



"Для надежного снабжения новых домов строим и реконструируем трансформаторные и распределительные подстанции, центральные тепловые и газорегуляторные пункты", – добавил Собянин.

Он уточнил, что в общей сложности в программу реновации в Москве вошли 5 176 домов, где живет примерно 1 миллион граждан.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей.

