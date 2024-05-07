Почти 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в 2024 году планируется построить 26,6 километра и реконструировать 33,2 километра газопроводов. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей", – напомнил он.

По словам заммэра, специалисты только за 2023 год построили и починили более 130 километров газовых сетей. Бирюков добавил, что сотрудники АО "Мосгаза" используют только отечественное оборудование и материалы. Как наиболее приоритетный метод при реконструкции сооружений ими используется бестраншейная технология, которая позволяет минимизировать разрытия и не повреждать коммуникации.

"В ходе реконструкции столичные газопроводы оборудуют запорными устройствами, которые позволяют при необходимости дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты", – заключил заммэра.

Если газопровод нуждается в ремонте, то специалисты узнают об этом при помощи специальных приборов контроля. При их помощи можно диагностировать состояние сетей без отключения газа или нарушения целостности коммуникаций.



Ранее в Москве завершили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера, протянутого под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. По словам Сергея Собянина, после обновления дюкер сможет работать еще 40 лет.

