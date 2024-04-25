Реконструкция газопроводов для строительства участка МЦД-1 почти завершена

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты столичного газового хозяйства завершают обновление газопроводов в рамках строительства новых путей для МЦД-1. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Монтировочные работы третьего и четвертого главных путей проходят на участке Москва-Товарная-Смоленская – Москва-Бутырская, а на станции Москва-Пассажирская-Смоленская реконструируют вокзал.

Уточняется, что всего специалисты проложат более 1,5 километра газопровода, используя такие бестраншейные технологии, как микротоннелирование и бурошнековое бурение, которые гарантируют оперативность и качество.

Микротоннелирование предполагает разрыв грунта проходческой машиной, благодаря чему тоннели сооружают без промежуточных шахт. А технология горизонтального шнекового бурения включает в себя прокладку трубопровода с помощью шнековой буровой установки.

В 2023 году специалисты закончили перекладку газопроводов низкого давления, а реконструкцию среднего планируют завершить в апреле 2024-го.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы. Так, основными задачами и проектами стали строительство и реконструкция свыше трех тысяч километров инженерных сетей, ввод в эксплуатацию тяговой подстанции "Комсомольская", реконструкция подстанций "Гольяново", "Сырово" и кабельно-воздушных линий на 110 киловольт "Владыкино-Бескудниково", "Чагино-Новоспасская".

