Реконструкция газопровода завершилась в Текстильщиках

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Сотрудники Мосгаза завершили реконструкцию двух километров газопровода, прилегающего к улице Южных Ленинцев и 7-1 улице Текстильщиков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Реконструкцию начали в феврале 2023 года. В рамках работ старые стальные трубы заменили на современные полиэтиленовые. Они устойчивы к перепадам температур и воздействию химических веществ, а также имеют увеличенный срок эксплуатации.

Благодаря реконструкции повысилась надежность газовых сетей, а также увеличилась пропускная способности газораспределительной сети районов и округа в целом.

Ранее реконструкция газопроводов началась на севере Москвы. Все работы организуют без отключения москвичей от газоснабжения. Новые газопроводы будут пригодны для использования более 40 лет.



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