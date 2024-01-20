Мэр Москвы рассказал о комплексной реконструкции газопроводов-дюкеров

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более половины работ по реконструкции Голутвинского и Щукинского газопроводов-дюкеров завершили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Голутвинский обеспечивает газом ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича – одного из крупнейших московских потребителей. Специалисты прокладывают газопровод под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными", – отметил он.

Благодаря новой технологии удалось снизить затраты на эксплуатацию и подводные работы. Срок службы таких сетей составляет более 40 лет.

Щукинский газопровод прокладывают в две нитки для формирования резерва системы газоснабжения. Специалисты возводят тоннели длиной свыше 1 000 метров без промежуточных шахт.

Комплексную программу реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления реализуют с 2018 года. Специалисты полностью выполнили работы на девяти из них.

11 июня 2023 года Собянин сообщил о завершении реконструкции Фрунзенского газопровода-дюкера. Он отметил, что оттуда газ идет в квартиры районов Хамовники, Арбат, Дорогомилово и на общегородские газораспределительные пункты.

До этого сообщалось, что газопровод высокого давления проложат на участке между деревнями Коротыгино и Чернецкое в ТиНАО. Трубы проложат закрытым способом в районе пересечений с автодорогами и водными объектами. Газопровод уберут в специальные футляры. Кроме того, на нем специалисты установят автоматические запорные устройства.

Реконструкция газопровода завершилась в Алексеевском районе