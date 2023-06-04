Газопровод высокого давления появится в поселении Кленовском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Газопровод высокого давления проложат на участке между деревнями Коротыгино и Чернецкое в ТиНАО, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Реализация данного проекта обеспечит бесперебойную подачу газа для нужд потребителей поселения Кленовского, а также позволит обеспечить наполнение газораспределительной сети ТиНАО в целом. Общая протяженность сооружаемого трубопровода составит ориентировочно 11 километров", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, газопровод будет проложен в границах сельскохозяйственных угодий, а также вдоль лесных массивов. Он будет находится на расстоянии от застроенных территорий.

Пятова подчеркнула, что трубы проложат закрытым способом в районе пересечений с автодорогами и водными объектами. Газопровод уберут в специальные футляры. Кроме того, на нем специалисты установят автоматические запорные устройства.

Председатель Москомстройинвеста добавила, что работы будут выполнять АО "Мосгаз". Подготовка проекта планировки осуществится на площади 66,5 гектара.

Ранее сообщалось, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию газопровод среднего давления в районе Хамовники.

Речь о газопроводе в районе сквера Девичьего Поля, который питает ГЭС-1, промышленные объекты и жилые дома районов Якиманка, Хамовники, Замоскворечье и Арбат.