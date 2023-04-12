Завершилась реконструкция газопровода в Савеловском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Савеловском районе столицы подошли к концу работы по реконструкции газопровода низкого давления. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты заменили стальные трубы, которые были проложены здесь еще в 1951 году, на полиэтиленовые. Гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев отметил, что прокладка нового газопровода протяженностью 2,4 километра проводилась открытым и закрытым способами в зависимости от особенностей ландшафта улиц.

"Несмотря на сложную конфигурацию газопровода и необходимость установки дополнительного современного оборудования, все работы велись без отключения потребителей от газоснабжения", – добавил он.

Рабочие также установили специальный шаровой кран, благодаря которому можно будет быстрее отключить газ дистанционно в случае необходимости. Это связано с тем, что от газопровода отходят ответвления к жилым домам с переключением на фасады.

Планируется, что новый газопровод прослужит 40 лет. Специалисты отмечают, что полиэтилен не подвержен коррозии в отличие от стали и лучше адаптирован к перепаду температур.

Ранее сообщалось, что специалисты реконструировали газопровод низкого давления в столичном районе Вешняки. Его проложили еще в 1971 году.

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