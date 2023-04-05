Возведены основные конструкции путепровода тоннельного типа на южном участке МСД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возведены основные конструкции путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД), который свяжет два участка основного хода будущей магистрали, а также обеспечит прямую транспортную связь от улицы Подольских Курсантов до МКАД. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строители завершили возведение монолитных конструкций левого и правого тоннелей путепровода в составе южного участка. В полном объеме готовы стены и перекрытия, а также лотковая часть. В рамках строительства уложено более девяти кубометров бетона", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра, этот путепровод является ключевым объектом в составе скоростного диаметра. На 46-метровом путепроводе предусмотрено семь полос, из которых – три для движения в направлении центра города, четыре – в сторону области. Благодаря этому участку МСД снизится нагрузка на южный сектор МКАД и прилегающую улично-дорожную сеть.

Директор компании-подрядчика "МИП-Строй № 1" Константин Маслаков рассказал, что в настоящее время на указанном участке специалисты готовятся проводить внутреннюю отделку тоннелей и монтаж инженерных систем. Основной конструктив путепроводов будет оформлен высокотехнологичными металлокерамическими панелями, нижняя часть подпорных стен выполнят с использованием натурального камня.

В настоящее время проводятся земляные работы, а также ведется разработка грунта для дальнейшего благоустройства, в рамках которого высадят более 2 700 деревьев и кустарников. Всего будет озеленено свыше одного гектара.

В пресс-службе напомнили, что при строительстве южного участка МСД планируется возвести более 10 километров дорог. МСД улучшит транспортное обслуживание 48 районов, в которых проживают более пяти миллионов жителей.

Ранее Бочкарев рассказал, что путепровод на участке МСД от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) через Кантемировскую улицу готовят к открытию. По всей протяженности путепровода был уложен верхний слой щебеночно-мастичного асфальта, а также выполнена разметка проезжей части.

Запуск движения по участку скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД создаст прямую транспортную связь и улучшит доступность между районами Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное.



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