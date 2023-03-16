Работы на участке МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара завершены на 87%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара выполнено на 87%. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в данный момент специалисты ведут работы по переустройству инженерных коммуникаций, которые включают в себя кабельные линии, дождевую канализацию, наружное освещение, теплосеть и сети связи.

"Также идет установка барьерного и пешеходного ограждения", – добавил Бочкарев.

Он отметил, что на участке основного хода длиной 4,25 километра дорожное полотно уложено почти на две трети.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что на этом участке МСД также строятся две эстакады.

"На искусственном сооружении через Батюнинскую улицу длиной более 382 метров выполнено устройство гидроизоляции пролетного строения, укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона проведут весной", – рассказал он.

Вместе с тем работы на второй эстакаде через Батайскую улицу длиной более 151 метра уже подошли к концу. Помимо этого, специалисты построили подпорную стену, которая должна обеспечить сохранность подстанции скорой помощи, расположенной неподалеку от дороги.

Ранее сообщалось, что в столице продолжается строительство автомобильного моста через реку Битцу, работы выполнены на 35%. Этот мост входит в южный участок МСД от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

До этого Сергей Собянин сообщил, что реконструкция Дмитровского путепровода проводится без перекрытия движения по основному ходу шоссе. Мэр Москвы добавил, что все основные работы планируется завершить до конца текущего года.

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