Собянин: реконструкция Дмитровского путепровода ведется без перекрытия трассы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция Дмитровского путепровода проводится без перекрытия движения по основному ходу шоссе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Дмитровский путепровод, построенный в 1965 году, исчерпал свои физические возможности, и в 2020 году мы приняли решение о его реконструкции. Сложный объект в связи с тем, что нам необходимо было не останавливать движение по Дмитровке. Это невозможно. Поэтому вначале построили временный путепровод, сейчас строим основной", – подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, все основные работы планируется завершить до конца 2023 года. Данный объект призван улучшить движение автомобилей и запустить МЦД-3.

Первый вице-президент компании-подрядчика "МСУ-1" Алексей Козлов заявил, что работы завершат в срок.

"На сегодняшний момент работы ведутся по графику. Ведется монтаж металлоконструкций. Несмотря на то что работы ведутся на оживленной автомагистрали, объект будет закончен в срок", – добавил он.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, всего планируется возвести и реконструировать 2 километра дорог, включая путепровод длиной в 312 метров. Для уменьшения уровня шума рядом с ним установят защитные экраны до 102 метров. В данный момент строительная готовность оценивается в 56%.

Реконструкция Дмитровского путепровода улучшит транспортное обслуживание Тимирязевского, Бутырского, Бескудниковского районов, Западного и Восточного Дегунина.

Эксперты уверены, что после завершения работ время проезда по Дмитровскому шоссе уменьшится на 6 минут.

Ранее Собянин сообщил, что участок железной дороги между Савеловским и Белорусским вокзалами расширят перед запуском четвертого Московского центрального диаметра. Он отметил, что сейчас там проходит МЦД-1. Однако поездам пока приходится следовать в реверсивном режиме – еще завершаются работы по переустройству второго пути.

Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

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