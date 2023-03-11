Собянин рассказал, как обновляется участок МЦД между Белорусским и Савеловским вокзалами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участок железной дороги между Савеловским и Белорусским вокзалами расширят перед запуском четвертого Московского центрального диаметра. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"К запуску D4 количество путей на этом участке вырастет вдвое – до четырех. <...> По сути, переделаем весь участок, чтобы поезда могли ездить с минимальным интервалом в часы пик: 5–7 минут", – написал мэр.

Он отметил, что сейчас там проходит МЦД-1. Однако поездам пока приходится следовать в реверсивном режиме – еще завершаются работы по переустройству второго пути, после которых начнется укладка путей для МЦД-4.

Кроме того, перед запуском нового диаметра идет реконструкция двух платформ на станции Белорусская со стороны Нижней улицы. В ближайшее время работы начнутся на платформе со стороны самого вокзала.

Четвертый диаметр свяжет подмосковные города Апрелевка и Железнодорожный. Кроме того, он позволит пассажирам без пересадок доезжать до семи столичных вокзалов.

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Очаково четвертого маршрута МЦД. Это 15-й современный пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД.



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