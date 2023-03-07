Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году. Об этом мэр Москвы сообщил в своем личном блоге.

Градоначальник сообщил, что 6 марта совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым был открыт пригородный вокзал Очаково МЦД-4 Калужского направления Московской железной дороги (МЖД). Это вокзал является одним из 14, строительство и реконструкция которых планируется завершить в 2023 году.

"Модернизация пассажирской инфраструктуры является важнейшей частью создания новых диаметров наземного метро: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский", – отметил мэр.

По его словам, необходимо обновить несколько станций на МЦД-1 и МЦД-2.

С начала 2023 года кроме Очаково были еще открыты две станции. Станция Лесной Городок располагается в Московской области на будущем МЦД-4. Остановочный пункт был реконструирован и получил две новые платформы, подземный вестибюль, который необходим для прохода к поездам и безопасного перехода через железную дорогу.

Кроме того, открылась станция Марьина Роща. Она была возведена с нуля на Алексеевской соединительной линии. Марьина Роща является не просто станцией, а полноценным ТПУ, которые объединяет МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метрополитена, БКЛ и наземный транспорт. Осенью откроется вторая островная платформа для поездов МЦД-4.

В данный момент на активном этапе строительства и реконструкции находятся 11 будущих пригородных вокзалов МЦД. Так, на первом этапе реконструкции станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4 уже возведена новая платформа с навесом на всю длину. Кроме того, была построена первая часть пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами, кассами и турникетами. Скоро завершится второй этап реконструкции и время пересадки с МЦД на другие виды транспорта составит около 3 минут.

Также в рамках подготовительного этапа к запуску МЦД-4 на Белорусском вокзале возводятся новые платформы. Старый пешеходный мост будет заменен на подземный переход с лифтами и эскалаторами. После реконструкции пропускная способность Белорусского вокзала намного увеличится, что позволит с комфортом обслуживать растущие потоки пассажиров.

Ежедневно ТПУ Курский вокзал пользуются порядка 70 тысяч пассажиров. На этой станции останавливаются поезда МЦД-2, а также Курского, Рижского и Горьковского направлений, "Ласточки" до Нижнего Новгорода и Иваново. В 2023 году здесь будут останавливаться поезда МЦД-4. Предположительно, к 2030 году пассажиропоток на этом ТПУ вырастет до 156 тысяч человек.

На Курском вокзале строят новые и меняют старые платформы, делают шире три подземных перехода. Кроме того, со стороны бизнес-центра "Арма" возводят новый вестибюль и реконструируют ведущий к нему подземный тоннель. Пассажиры смогут пользоваться лифтами и эскалаторами. Также удобнее станет пересадка на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии метро. Планируется создать подземную пересадку на "Чкаловскую" Люблинско-Дмитровской линии.

В этом году на МЦД-4 откроются несколько новых станций. Пригородный вокзал Ольгино строится между станциями Железнодорожная и Кучино в Подмосковье. Поклонная, которая находится в 600 метрах западнее станции Москва-Сортировочная-Киевская строится с нуля. Новая станция станет частью ТПУ с пересадками на Солнцевскую и Арбатско-Покровскую линии столичного метрополитена. Отмечается, что Поклонная сделает комфортнее обслуживание более 78 тысяч пассажиров. Жители Дорогомилово и микрорайона Сетунь смогут дойти до новой станции пешком. Сейчас им приходится добираться до станции на автобусе. Кроме того, у них появится удобный и безопасный пешеходный переход через ж/д пути, разделяющие Раменки и Дорогомилово. Благодаря Поклонной появится новый маршрут поездок к мемориальному комплексу на Поклонной горе.

Станция Кутузовская, которая возводится с нуля на новой соединительной ж/д ветви, будет иметь две платформы с навесами на всю длину и надземный вестибюль с кассами, 6 эскалаторами и 3 лифтами. Для пассажиров создадут комфортное бесшовное пространство с современной инфраструктурой и множеством вариантов пересадок между разными видами транспорта: МЦК, метро, наземный транспорт.

После открытия станции появится пешеходная связь с улицей Кульнева. Пассажирам не надо будет делать большой крюк вдоль Кутузовского проспекта и переходить дорогу по подземному переходу. В некоторые здания граждане смогут попасть, не выходя на улицу.

Станция Тестовская МЦД-4 улучшит транспортную доступность Сити – крупнейшего делового района Москвы. С этой станции можно будет пересесть на станции метро "Международная" и Деловой центр МЦК, кроме того, появится пересадка на станцию Тестовская МЦД-1. С Тестовской МЦД-4 будет открываться панорамный вид на небоскребы Сити и Москву-реку.

Реконструкция пригородного вокзала Зеленоград-Крюково является ключевым проектом создания МЦД-3. В Зеленограде создадут современный по уникальному проекту трехуровневый транспортный узел. В составе ТПУ появятся пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетными комнатами, три островные платформы с навесами на всю длину, защищающими пассажиров от дождя, снега и солнца, и широкий транзитный подземный переход с пологим спуском и подъемом.

Собянин отметил, что впервые в Москве терминалы для автобусов обустроят на действующей эстакаде. Кроме того, впервые с одной из сторон железной дороги создадут пересадку по "карусельному" принципу, то есть автобусы будут подъезжать напрямую к входу на вокзал Зеленоград-Крюково.

Также в этом году 3 станции откроются на МЦД-1, отметил мэр Москвы.

В завершении реконструкции Тимирязевской вместо станции появится вокзал, на котором для пассажиров будут обустроены две платформы с навесами на всю длину, тоннель для пересадки на метро и подземный вестибюль с кассами, турникетами, лифтами и эскалаторами. Пассажиры смогут комфортнее пересаживаться на серую ветку метро. Преимущества обновленной станции смогут оценить 150 тысяч жителей Тимирязевского и Бутырского районов.

На станции Лианозово строится ТПУ, объединяющий метро, МЦД и наземный транспорт. Остановочный пункт переносится на 350 метров ближе к будущей станции метро Люблинско-Дмитровской линии метро. Северный вестибюль объединит метро и вокзал. Пассажиры смогут отсюда выйти к Лианозовскому проезду. Кроме того, южный вестибюль соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Через подземные переходы пассажиры смогут выйти к поездам. Благодаря новой станции жители районов Лианозово, Восточное Дегунино и Дмитровского получат альтернативные маршруты поездок по городу.

На севере столицы появится 26-я станция МЦД-1 Петровско-Разумовская. Она станет частью крупного транспортного хаба. Петровско-Разумовская соединит первый и третий диаметры, станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также наземный городской транспорт. Жители смогут построить новые маршруты, например, до Сити, Белорусского вокзала или в Сколково. На новой станции для пассажиров оборудуют навес, теплый терминал с турникетами и кассами, который будет удобен и маломобильным гражданам. Также установят лифты и эскалаторы.

"Новые станции наземного метро – это комфорт и безопасность пассажиров. Это улучшение транспортной доступности сложившихся районов и возможности для развития прилегающих территорий", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что станция Очаково четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) открылась после реконструкции. Это 15-й современный пригородный вокзал на Калужском направлении МЖД, который станет частью МЦД-4.

Сергей Собянин рассказал, что с открытием пригородного вокзала и запуском четвертого диаметра улучшится транспортная доступность для 40 тысяч жителей южной части района Очаково-Матвеевское.



Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

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