Крупнейшие ТПУ в центре Москвы войдут в состав МЦД-3 и МЦД-4 уже в начале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Десять крупнейших транспортно-пересадочных узлов, расположенных в центре Москвы, войдут в состав третьего и четвертного маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) уже в конце 2023 – в начале 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Часть из них уже построены и с приходом МЦД "оживут" и станут более комфортными для пассажиров, некоторые из них – абсолютно новые, которые сделают по стандартам Московского транспорта с современной инфраструктурой, высоким уровнем пассажирских сервисов и удобствами для маломобильных пассажиров", – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 позволит жителям Центрального административного округа строить сквозные маршруты через город, а пассажиры МЦД смогут делать пересадки на другие виды транспорта с помощью карты "Тройка". В настоящее время компания "Российские железные дороги" ведут реконструкцию восьми уже имеющихся ТПУ и строительство двух новых.

Отмечается, что с запуском двух диаметров новую жизнь получат: ТПУ "Рижская", который объединит МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 и две линии метро; ТПУ "Площадь трех вокзалов", который объединит три вокзала, МЦД-2, МЦД-4 и две линии метро; ТПУ "Тестовская", который объединит МЦД-1 и МЦД-4, три линии метро и МЦК; ТПУ "Белорусская" и "Савеловская", которые свяжут МЦД-1, МЦД-4 и по две линии метро; ТПУ "Курская", который объединит МЦД-2, МЦД-4 и три линии метро; ТПУ "Беговая", который свяжет МЦД-1, МЦД-4 и линию метро; ТПУ "Электрозаводская", который объединит МЦД-3 и две линии метро.

"Абсолютно новый ТПУ возводят на юго-востоке – "Серп и Молот", он свяжет МЦД-2 и МЦД-4 и две линии метро. А на Митьковской ветви с запуском МЦД-3 планируют построить станцию "Митьково", она свяжет диаметр и две линии метро", – говорится в материале.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Сергей Собянин поручил столичному правительству уделять особое внимание развитию комфортных транспортно-пересадочных узлов.

"ТПУ объединяют несколько видов транспорта и позволяют пассажирам сокращать время своей поездки за счет быстрых и удобных пересадок. С запуском третьего и четвертого диаметров в Москве станет больше пересадочных узлов, мы встраиваем их в существующий каркас города. При этом выигрывают пассажиры – они будут тратить меньше времени и средств", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в столице работы по строительству и реконструкции девяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют завершить до конца года. В этом году планируют завершить основные строительно-монтажные работы на станциях БКЛ "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар" и реконструкцию "Каширской" и "Варшавской".