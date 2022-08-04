Трамвайное кольцо с конечной станцией построят в составе ТПУ "Авиамоторная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Конечную трамвайную станцию планируется разместить на территории строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная".
"Важнейшей частью формируемого транспортно-пересадочного узла станет создание трамвайного кольца с конечной станцией, которое предполагается разместить возле вестибюля станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Представитель мэрии подчеркнул, что проектирование самой станции уже завершено, следующий этап – строительство. По словам Бочкарева, проект создания ТПУ включает прокладку более 900 метров трамвайных путей, устройство подъездных дорог и тротуаров. Территория проекта охватывает площадь в 20,7 гектара.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что возле транспортно-пересадочного узла планируется благоустройство. У двух вестибюлей станции "Авиамоторная" БКЛ сейчас выполнены гранитное мощение и озеленение.
Отдельно Кравцов сообщил о реконструкции участка Авиамоторной улицы. Проект включает в себя сооружение подземного пешеходного перехода и трамвайные остановки. Также будет произведена реконструкция проезда под Дангауэровским путепроводом и выезда на шоссе Энтузиастов.
Глава дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк добавил, что в настоящий момент продолжается строительство второго вестибюля стации "Авиамоторная" БКЛ. Через него будет организован проход на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Ведутся работы по созданию пересадки на Калининскую линию метро.
В конце июля глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице продолжится работа по увеличению скорости движения трамваев. Изменения вводятся поэтапно и постепенно.
Ландшафтный парк построят в составу ТПУ "Некрасовка"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: