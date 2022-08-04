Трамвайное кольцо с конечной станцией построят в составе ТПУ "Авиамоторная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Конечную трамвайную станцию планируется разместить на территории строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Авиамоторная".

"Важнейшей частью формируемого транспортно-пересадочного узла станет создание трамвайного кольца с конечной станцией, которое предполагается разместить возле вестибюля станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Представитель мэрии подчеркнул, что проектирование самой станции уже завершено, следующий этап – строительство. По словам Бочкарева, проект создания ТПУ включает прокладку более 900 метров трамвайных путей, устройство подъездных дорог и тротуаров. Территория проекта охватывает площадь в 20,7 гектара.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что возле транспортно-пересадочного узла планируется благоустройство. У двух вестибюлей станции "Авиамоторная" БКЛ сейчас выполнены гранитное мощение и озеленение.

Отдельно Кравцов сообщил о реконструкции участка Авиамоторной улицы. Проект включает в себя сооружение подземного пешеходного перехода и трамвайные остановки. Также будет произведена реконструкция проезда под Дангауэровским путепроводом и выезда на шоссе Энтузиастов.

Глава дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк добавил, что в настоящий момент продолжается строительство второго вестибюля стации "Авиамоторная" БКЛ. Через него будет организован проход на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Ведутся работы по созданию пересадки на Калининскую линию метро.

В конце июля глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что в столице продолжится работа по увеличению скорости движения трамваев. Изменения вводятся поэтапно и постепенно.

