Ликсутов рассказал об увеличении скорости движения трамваев в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице продолжится работа по увеличению скорости движения трамваев, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Эта работа требует еще и изменения нормативных документов, но такая работа ведется, чтобы поэтапно и постепенно увеличивать скорость трамваев. Мы это делаем и будем продолжать в этом и следующем году", – отметил Ликсутов.
Он также рассказал, что в городе будет расти пропускная способность трамваев. По его словам, специалисты ведут работы сразу по нескольким направлениям.
"Так, это замена старых трамваев на новые, более комфортные и вместительные. Например, московский трамвай вмещает по количеству пассажиров в три раза больше людей, чем электробус и современный автобус. Поэтому там, где у нас трамвайная инфраструктура, есть поручение мэра, чтобы вся инфраструктура находилась в идеальном состоянии, провозная способность всей инфраструктуры не уменьшалась, а только увеличивалась", – сказал Максим Ликсутов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные трамваи являются одним из наиболее современных видов транспорта в Москве. Мэр отметил, что в ближайшие году планируется закончить столичную программу обособления путей на доступных участках и постепенно модернизировать депо.
Трамваи для Москвы выпускаются в России, подчеркнул глава города. На производстве заняты 3 тысячи человек, причем как на поставках комплектующих, так и непосредственно на производстве.
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