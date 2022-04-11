Собянин рассказал о создании магистральной трамвайной линии в Москве

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Москве появится новая магистральная трамвайная линия, которая соединит маршруты, заканчивающиеся на Площади трех вокзалов, с Бульварным кольцом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"К концу 2023 – началу 2024 года в Москве впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия – вдоль проспекта Академика Сахарова. Она соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом", – написал мэр.

Он пояснил, что протяженность нового участка составит 1,6 километра. Он позволит создать два трамвайных диаметра, проходящих через весь город: от Метрогородка до района Чертаново и от Новогиреево до станции метро "Университет".

По словам градоначальника, новая линия улучшит транспортное обслуживание почти 2 миллионов москвичей и при этом не повлияет на движение автомобилей на проспекте Академика Сахарова. Горожане смогут в два раза быстрее добираться до центра города, не спускаясь в метро. При этом загруженность станции "Комсомольская" снизится на 50 тысяч человек в сутки.

Кроме того, продолжил мэр, на трамваи смогут пересаживаться пассажиры первого и второго Московских центральных диаметров после завершения строительства ТПУ Площадь трех вокзалов.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что в 2022–2023 годах в Москве могут запустить первый беспилотный трамвай. Испытания начнутся уже в текущем году. Сначала они пройдут в депо, затем в городе в ночное время и только после этого – с пассажирами.

