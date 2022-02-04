Беспилотный трамвай могут запустить в Москве в 2022–2023 годах – Ликсутов

Фото: /Москва 24/Юлия Иванко
Беспилотный трамвай сможет поехать в Москве в 2022–2023 годах, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, с точки зрения законодательства все сделано для того, чтобы беспилотный транспорт появился как можно быстрее.
"Мы верим в первую очередь в рельсовый беспилотный общественный транспорт. Вместе с "Яндексом" работаем над созданием беспилотного трамвая, 80% трамвайных путей в Москве уже обособлены. В этом году начнем испытания: сначала в депо, потом ночью, потом, когда будем уверены, то и с пассажирами", – цитирует Ликсутова РИА Новости.
Заммэра отметил, что беспилотный транспорт может решить проблему нехватки водителей для городского транспорта. В то же время переходить на него будут плавно – на это уйдет порядка 10–15 лет.
Ликсутов пообещал, что с приходом беспилотных автомобилей таксисты и курьеры не останутся без работы, для них запустят программы переобучения и переквалификации. Он добавил, что по поручению Сергея Собянина департамент транспорта одним из первых внедряет на транспорте самые современные технологии и сервисы, среди которых Face Pay, виртуальная "Тройка", городское приложение на основе MaaS.
"Стоит понимать, что никакого бума беспилотников в ближайшее время не будет, но мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении. Беспилотный трамвай – такое будущее вполне реалистично. Все это заложено в транспортную программу Москвы, мы ждем новейшие российские решения и готовы с ними работать в столице", – заключил заммэра.
Ранее сообщалось, что беспилотные такси могут запустить в Москве в феврале.
В целом ожидается, что первые беспилотные такси будут ограничены 18 улицами в столице, территорией Сколкова, а также Иннополисом и центром "Сириус" в Краснодарском крае.
По словам Ликсутова, цель внедрения беспилотных такси заключается не в том, чтобы убрать водителя. В первую очередь задача стоит в увеличении пропускной способности дорог и снижении количества аварий.
Беспилотный трамвай могут запустить в Москве в 2022–2023 годах – Ликсутов
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