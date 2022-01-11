Беспилотные такси могут запустить в Москве в феврале – СМИ

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Беспилотные такси могут запустить в Москве в феврале, сообщает газета "Ведомости".
По данным издания, правительство России согласовало проект постановления, регламентирующий их запуск. Отмечается, что в настоящее время устранены межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима, в рамках которого запустят такое такси.
Принятие постановления правительства запланировано на январь, а срок действия экспериментального правового режима начнется с 20-го рабочего дня после дня издания акта.
Ожидается, что первые беспилотные такси будут ограничены 18 улицами в столице, территорией Сколкова, а также Иннополисом и центром "Сириус" в Краснодарском крае.
В октябре сообщалось, что по столичным улицам ездят 150 беспилотных автомобилей. Стать первой столицей в Европе и второй в мире, где появятся беспилотные такси, Москва должна в ближайшее время.
По словам экспертов, цель внедрения беспилотных такси заключается не в том, чтобы убрать водителя. Задача стоит в увеличении пропускной способности дорог и снижении количества аварий.
Беспилотные автомобили начнут курсировать в столице в 2021 году
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