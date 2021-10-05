Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, когда в Москве появятся беспилотные такси. В интервью изданию "Ведомости" он заявил, что это может произойти уже в текущем году.
В настоящее время по городским улицам ездит 150 беспилотных автомобилей. А стать первой столицей в Европе и второй в мире, где появятся беспилотные такси, Москва может уже в этом году. При этом речь идет о пилотных проектах, а не о повсеместном использовании.
"Беспилотный транспорт – это точно будущее, но, чтобы он как-то прочно вошел в повседневную жизнь, нужно, думаю, более 10 лет", – пояснил Ликсутов.
Он добавил, что цель внедрения беспилотных такси заключается не в том, чтобы убрать водителя. В первую очередь задача стоит в увеличении пропускной способности дорог и снижении количества аварий.
"Если эти условия и требования безопасности будут выполняться, то переход на беспилотный общественный транспорт пройдет совершенно спокойно. Сейчас такое время, когда мы быстрее привыкаем к новому. Моя мама, которой больше 80 лет, нажимает на кнопку телефона и разговаривает по видеосвязи, хотя ей самой сложно было представить, что она это когда-то освоит. Поэтому я уверен, что никто не заметит этот переход", – выразил мнение заммэра.
Другие виды беспилотного транспорта, по словам Ликсутова, могут найти массовое применение и раньше, например трамваи, которые зачастую обособлены от проезжей части.
Сейчас совместно с компанией "Яндекс" власти столицы реализуют совместный проект беспилотного трамвая. В Краснопресненском депо уже ведется подготовка для установки оборудования, необходимого для беспилотного движения.
"Сначала это будет поездка только в депо, потом по городу, но без пассажиров. Будем тестировать столько, сколько нужно, спешить в этом вопросе не надо, в приоритете у нас всегда безопасность людей", – пояснил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" планирует запустить тестирование беспилотного такси в столичном районе Ясенево уже этой осенью. В настоящее время ожидается одобрение соответствующей программы экспериментального правового режима. На этапе тестирования сервис будет доступен ограниченному числу пользователей в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк".
Беспилотные автомобили начнут курсировать в столице в 2021 году
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