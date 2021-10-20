Около 150 новых трамваев поступят в Москву до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 2014 года заменили 80% трамваев на новые низкопольные односекционные и трехсекционные вагоны. До конца 2023 года власти планируют полностью обновить трамвайный парк, рассказал руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

К 2022 году в столицу поступят еще 145 современных трамваев, отвечающих всем требованиям пассажиров с точки зрения комфорта и безопасности. Вагоны будут оборудованы системой климат-контроля и подойдут для маломобильных пассажиров и людей пожилого возраста.

Раньше в Москве работали только полунизкопольные и высокопольные односекционные трамваи. Поступление нового транспорта в город началось в 2021 году и стало абсолютной новинкой.

"Обновление парка трамваев – один из основных приоритетов мэрии Москвы, наряду с развитием трамвайной инфраструктуры. Трамвай – второй вид транспорта по провозной способности после метрополитена. В день вагоны могут перевести до 30 тысяч человек", – рассказал Ликсутов.

Он отметил, что трамвай может стать транспортом будущего. За последний год скорость трамваев увеличилась на 15-20%, чему способствовала интеграция рельсового транспорта в систему московского метро.

Ранее сообщалось, что в столице на маршрут № 6 вышел четырехсотый трамвай "Витязь-Москва". Кроме того, на данном маршруте ходят еще девять новых трамваев, заменивших модели предыдущего поколения.

