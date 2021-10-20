В столице на маршрут вышел четырехсотый трамвай "Витязь-Москва"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В столице на маршрут № 6 вышел четырехсотый трамвай "Витязь-Москва". Об этом сообщается в телеграм-канале городского департамента транспорта.
"По поручению мэра Москвы мы продолжим пополнять трамвайный парк новыми вагонами, чтобы к концу 2023 года в Москве работали только современные низкопольные трамваи, удобные для всех пассажиров", – отметил руководитель департамента Максим Ликсутов.
Кроме того, на данном маршруте ходят еще девять новых трамваев, заменивших модели предыдущего поколения. В департаменте подчеркнули, что до конца 2022 года в Москве появится еще 55 таких современных трамваев.
В ведомстве подчеркнули, что трамвай создан для комфортных поездок. В нем есть 70 мест для сидения, низкий пол и крепления для велосипедов, инвалидных и детских колясок. Также встроена система климат-контроля, оборудованы разъемы USB и Type-C.
Ранее сообщалось, что новая трамвайная линия протяженностью 5,7 километра соединит районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. На этом виде транспорта горожане смогут доехать до станций метро "Измайловская" и "Бульвар Рокоссовского".
"Это наш город": на востоке столицы появится новый трамвайный маршрут
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