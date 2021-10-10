Трамваи №15 и 21 временно не будут курсировать по вечерам в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Столичные трамваи №15 и 21 временно не будут курсировать после 23:00 из-за ремонта трамвайных стрелок на улице Маршала Катукова. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".
"В понедельник и вторник, 11 и 12 октября, после 23:00 не будут ходить трамваи по улицам Маршала Катукова и Кулакова. Маршруты трамваев №15 и 21 работать не будут", – говорится в сообщении.
Данные трамваи временно заменит автобус №021. Он будет курсировать от станции метро "Щукинская" до улицы Таллинской.
При этом через улицу Таллинскую трамваи продолжат ходить в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что новая трамвайная ветка может связать Открытое шоссе и станцию метро Измайловская. Пути планируют сделать обособленными: трамваи не будут стоять в пробках и пассажиры смогут экономить время.
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