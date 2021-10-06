Ликсутов рассказал о разработке первого беспилотного трамвая в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве первым городским беспилотным транспортом может стать трамвай. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, для массового использования беспилотных технологий в столице понадобится еще около 10 лет, однако беспилотные трамваи могут раньше выйти на городские маршруты. Дело в том, что 80% путей обособлено от проезжей части.
Данный проект реализуют департамент транспорта совместно с компанией "Яндекс". В настоящее время в Краснопресненском трамвайном депо ведется подготовка оборудования для запуска беспилотного трамвая.
"Впереди беспилотный трамвай ждут тщательные проверки и испытания – сначала это будет поездка только в депо, потом по городу, но без пассажиров. Только когда мы будем точно уверены, что беспилотный трамвай так же безопасен для пассажиров и водителей другого транспорта, как и привычные вагоны, новинка сможет выйти на московские дороги", – отметил Ликсутов.
Ранее он рассказал, когда в Москве появятся беспилотные такси. В настоящее время по городским улицам ездит 150 беспилотных автомобилей. А стать первой столицей в Европе и второй в мире, где появятся беспилотные такси, Москва может уже в этом году. При этом речь идет о пилотных проектах, а не о повсеместном использовании.
По словам Ликсутова, цель внедрения беспилотных такси заключается не в том, чтобы убрать водителя. В первую очередь задача стоит в увеличении пропускной способности дорог и снижении количества аварий.
Беспилотные такси могут появиться в Москве до конца года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: