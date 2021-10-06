Ликсутов рассказал о разработке первого беспилотного трамвая в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве первым городским беспилотным транспортом может стать трамвай. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, для массового использования беспилотных технологий в столице понадобится еще около 10 лет, однако беспилотные трамваи могут раньше выйти на городские маршруты. Дело в том, что 80% путей обособлено от проезжей части.

Данный проект реализуют департамент транспорта совместно с компанией "Яндекс". В настоящее время в Краснопресненском трамвайном депо ведется подготовка оборудования для запуска беспилотного трамвая.

"Впереди беспилотный трамвай ждут тщательные проверки и испытания – сначала это будет поездка только в депо, потом по городу, но без пассажиров. Только когда мы будем точно уверены, что беспилотный трамвай так же безопасен для пассажиров и водителей другого транспорта, как и привычные вагоны, новинка сможет выйти на московские дороги", – отметил Ликсутов.

Ранее он рассказал, когда в Москве появятся беспилотные такси. В настоящее время по городским улицам ездит 150 беспилотных автомобилей. А стать первой столицей в Европе и второй в мире, где появятся беспилотные такси, Москва может уже в этом году. При этом речь идет о пилотных проектах, а не о повсеместном использовании.

По словам Ликсутова, цель внедрения беспилотных такси заключается не в том, чтобы убрать водителя. В первую очередь задача стоит в увеличении пропускной способности дорог и снижении количества аварий.

