Новый трамвайный маршрут появится на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новая трамвайная линия протяженностью 5,7 километра соединит районы Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово. На этом виде транспорта горожане смогут доехать до станций метро "Измайловская" и "Бульвар Рокоссовского". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам заместителя директора Института генплана Москвы Игоря Бахирева, сегодня в данном секторе города есть дефицит пропускной способности.

"Появление новой транспортной линии в этих районах положительно скажется на городской среде в целом. Основная цель проекта – улучшение транспортного обслуживания Восточного округа города Москвы", – пояснил Бахирев.

Он добавил, что также специалисты реконструируют улично-дорожную сеть и обустроят пешеходные зоны. Реконструкция затронет Открытое шоссе, Тагильскую, Монтажную, 3-ю Парковую и другие улицы.

Также по основному ходу Щелковского шоссе на пересечении с Монтажной улицей планируют построить путепровод, благодаря чему пропускная способность увеличится на 30%.

"Трамвай является самым современным видом наземного городского транспорта и вторым по провозной способности после метрополитена. Каждый трехсекционный трамвай может единовременно перевезти в три раза больше пассажиров, чем обычный автобус или электробус. Появление новых связей позволит обеспечить стабильную работу городского транспорта вне зависимости от дорожных условий", – отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что планируемая линия будет максимально обособлена от проезжей части, а на маршруты выйдут современные низкопольные вагоны. По его прогнозам, в день трамвайной линией будут пользоваться около 65 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Центральном и Южном административных округах Москвы начнут работу 38 новых маршрутов городского наземного транспорта. Он будет курсировать по Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому и Нахимовскому проспектам и другим важным магистралям. Благодаря их запуску среднее время в пути сократится на 30–40%.