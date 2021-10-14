38 новых маршрутов наземного транспорта запустят в ЦАО и ЮАО в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ноябре в Центральном и Южном административных округах Москвы начнут работу 38 новых маршрутов городского наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
"В ноябре наземный транспорт в ЦАО и ЮАО перейдет на новый уровень: мы пустим там 38 новых быстрых маршрутов обновленной "Магистрали", – говорится в сообщении.
Отмечается, что транспорт на новых маршрутах будет курсировать по Каширскому шоссе, Липецкой улице, улице Подольских Курсантов, Балаклавскому и Нахимовскому проспектам и другим важным магистралям. Благодаря их запуску среднее время в пути сократится на 30–40%.
Также в ЦАО и ЮАО будут обновлены 200 уже существующих маршрутов городского наземного транспорта. В частности, на них будут сокращены интервалы и появятся новые остановки в удобных для горожан местах.
Ранее в Москве открыли еще пять выделенных полос для общественного транспорта. Они появились на Малой Тульской улице, Большой Тульской улице, а также на выделенке от съезда с ТТК и других улицах.
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