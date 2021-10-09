Московский трамвай стал победителем международной премии Global Light Rail Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичный трамвай получил международную премию Global Light Rail Awards. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
"Наш трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards! Мы обошли коллег из Великобритании и Венгрии и стали первыми в номинации "Проект года". Эта награда – "Оскар" в сфере городского рельсового транспорта", – рассказали в пресс-службе департамента.
Жюри премии отметило масштабы развития трамвая и его сервисов, назвав следствием синергии опыта, технологий и решений московского метрополитена. В прошлом году столичный трамвай уже получал награду. Тогда его признали самой развивающейся системой.
"Трамвай – один из любимых видов транспорта москвичей. Сейчас у трамвайной сети новый оператор – Московский метрополитен. Мы изменили подход к управлению инфраструктурой – взяли жесткие стандарты метро, чтобы обеспечить пассажиров надежным и современным наземным транспортом", – рассказал заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что по поручению Сергея Собянина трамвайную сеть продолжат развивать. В частности, увеличат масштабы и полностью обновят трамвайный парк.
Ранее сообщалось, что в Москве разработали проект новой трамвайной линии – от Чертановской улицы до МЦД Покровское. Отмечается, что вагоны будут разворачиваться на кругу, который запланирован на пересечении улицы Подольских Курсантов с будущей Юго-Восточной хордой. Для машинистов предусмотрено мини-депо для отдыха.
Появился проект будущих трамвайных путей от Чертановской улицы до станции Покровской
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